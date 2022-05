Samedi soir, dans un Parc des Princes en folie, Kylian Mbappé a officialisé son choix pour son futur. Il a prolongé son contrat de trois ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2025. Ce lundi après-midi, il était présent en conférence de presse, en compagnie de son président Nasser al-Khelaïfi. A l’issue de ce point presse, l’attaquant a répondu aux questions de plusieurs médias dont Le Parisien. Les Jeux Olympiques de 2024, la story Instagram de Benzema, le Ballon d’Or…

Les Jeux Olympiques de 2024

« Assuré (de les jouer, ndlr), non. Il faudra être sélectionné. Mais on a échangé avec le club. Ça fait partie des choses dont on a discuté. Le club n’est pas contre. Il est pour. Il n’y a pas eu de problème lors des négociations.«

Parler avec Benzema de mon choix ?

« On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix. Sa story ? J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sortie. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ?«

Je sais si Pochettino reste ?

« La seule garantie que j’ai c’est qu’il a un contrat jusqu’en 2023. J’ai une super relation avec lui. C’est le club qui décidera. Mais moi, je m’entends très bien avec lui.«

Les propos venues d’Espagne

« Je n’avais d’accord avec personne. J’ai toujours fonctionné ainsi. On a discuté des contours des contrats. Mais je n’avais aucun accord. Je peux comprendre la déception. Je les remercie. Tous les « Madridistas » voulaient m’accueillir. Je ne suis que reconnaissant envers eux. Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et au PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement.«

Plus facile de gagner le Ballon à Paris ou à Madrid ?

« On ne peut pas comparer Madrid et Paris. Madrid est un club beaucoup plus vieux. Mais les règles du Ballon d’or ont changé. On s’en fiche un peu du club. C’est le meilleur joueur qui est Ballon d’or. Ce n’est plus comme avant. C’est celui qui brûle le plus la rétine. Peu importe où tu joues, si tu es le meilleur tu es Ballon d’or.«

En ne signant que trois ans, est-ce aussi une manière de se garder une porte de sortie dans deux ans ?

« Non… Mais bien sûr que tu y penses. Tu dois analyser tous les paramètres. Il ne fallait pas non plus faire un contrat trop court. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Comme ça, c’est bien. Ni trop court, ni trop long. J’ai le temps de m’investir dans le projet.«