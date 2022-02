Benzema devrait être présent face au PSG

Nous y sommes presque, dans quatre petits jours, le PSG et le Real Madrid se feront face dans une confrontation particulièrement attendue. Quelques incertitudes demeurent quant à la présence ou non de certains éléments pour ce choc au sommet. Côté Paris, on pense forcément à Neymar Jr, absent depuis plus de deux mois. Côté Madrilène, c’est le cas de Karim Benzema qui pose question.

En effet, l’international tricolore est sur le flanc depuis le 23 janvier dernier et une blessure à la cuisse contractée face à Elche en Liga. Son retour initial était prévu le 3 février dernier lors d’un match de Coupe du Roi face à Bilbao. Néanmoins, à ce jour, l’ancien lyonnais est toujours absent et incertain pour le déplacement sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir. Ce jour, le journaliste espagnol Sergio Quirante vient nous en apprendre un peu plus sur ce dossier. Selon ses dires, même s’il est trop tôt pour affirmer que Benzema sera capable de tenir sa place dans le onze, une tendance commence à se dessiner : le numéro 9 merengue devrait bien être présent au sein du groupe concocté par Carlo Ancelotti pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.