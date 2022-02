À quatre jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG va chercher à se préparer au mieux lors de la réception du Stade Rennais ce vendredi soir (21h sur Prime Video). Pour cette rencontre, les Parisiens devront confirmer leur belle prestation aperçue sur la pelouse du LOSC (5-1) dimanche dernier, surtout que les Rouge & Bleu ont pris l’habitude d’être sérieux avant de disputer un match en phase éliminatoire de Ligue des champions. En effet depuis 2013, le bilan est de 24 victoires, 4 nuls et 2 défaites avant un match de phase finale de C1. Ainsi, la rencontre face aux Rennais représente une parfaite répétition générale, comme l’a évoqué Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club.

« C’est parfait pour confirmer le résultat du match contre Lille mais en sachant que les circonstances seront forcement moins favorables parce que c’est difficile de tomber deux fois de suite sur un gardien qui vous donne le match. Je suis assez d’accord sur le fait qu’on devrait avoir une équipe très proche de la Ligue des champions justement pour trouver cette cohésion qui a tellement manqué au PSG depuis des mois. On a quasiment jamais eu de certitude sur le jeu, on s’est souvent plaint, on s’ennuyait à les voir jouer et on ne savait pas ce qu’ils faisaient. Et là, il y a eu un truc sympa contre Lille et si ça pouvait se reproduire contre Rennes, ça donnerait quand même des indications face au Real et ça apporterait un peu de confiance (…) Rennes se crée quand même beaucoup d’occasions et on a vu parfois des largesses défensives du PSG avec des déséquilibres à la perte du ballon. Il faut aussi serrer les boulons derrière. Rennes est aussi capable de passer au travers comme avec la défaite face à Clermont, mais ils peuvent se créer entre quatre et six occasions nettes par match. Et je trouve que dans toutes les lignes, il y a vraiment de quoi faire une formidable répétition générale. »