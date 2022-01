Dans moins d’un mois, Le PSG recevra le Real Madrid – au Parc des Princes – dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre qu’a hâte de jouer Karim Benzema, même s’il aurait aimé ne pas affronter les Rouge & Bleu aussi tôt dans la compétition.

« Bah ça approche, c’est un match de Ligue des Champions. On sait que les matches de Ligue des Champions c’est toujours compliqué. On aurait aimé toucher un autre adversaire. Malheureusement on touche le PSG, explique l’attaquant dans un extrait de sa longue interview qu’il a donné à Téléfoot et dont la première partie sera diffusée demain matin. Affronter Mbappé ? C’est plus spécial parce que l’on se connaît, parce que plein de choses, c’est sûr. Mais oui, ça va être spécial. Et voilà ça va être un bon match.«