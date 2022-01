Raymond Domenech pas fan de la piste Ndombele pour le PSG

Depuis deux jours, le nom de Tanguy Ndombele est revenu avec insistance dans l’actualité mercato du PSG. On évoque un prêt de six mois. Une piste qui enchante certains, d’autres beaucoup moins. C’est le cas de Raymond Domenech, qui trouve plusieurs défauts à l’ancien lyonnais.

« C’est un joueur de talent mais c’est un individualiste. Il fait son truc, quand il est bien, qu’il a envie, il peut être exceptionnel. Mais il n’a pas envie tout le temps, tempère Domenech sur le plateau de l’Equipe du Soir. À Paris, on a besoin de quelqu’un qui doit être au top, même plus qu’au top. Au PSG, il faut être performant, sur performant tout le temps. Lui, c’est son problème. Mais sinon, au niveau du talent, il est exceptionnel. Le meilleur milieu pour le PSG ? C’était le profil de Wijnaldum. Le box to box, celui qui partait de derrière et qui allait suppléer les attaquants et qui entrait dans la surface. C’était lui. Il a disparu. Lui a disparu et on va en prendre un autre qui va ressembler et qui va disparaître de la même manière, ça n’a pas de sens.«