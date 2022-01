Pochettino : « On a un groupe d’une grande qualité »

Le PSG affronte Reims demain soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Neymar, Juan Bernat ou Georginio Wijnaldum mais pourra compter sur Kylian Mbappé. Absent de l’entraînement depuis le début de la semaine, l’attaquant parisien a repris l’entraînement collectif ce samedi matin. C’était l’un des sujets de la conférence de presse de l’entraîneur argentin. Extraits choisis.

Kylian Mbappé

« Kylian s’est entraîné hier et a repris l’entraînement collectif aujourd’hui. Je suis content de la façon dont évolue son petit souci. Il sera dans le groupe. On verra s’il débute ou pas.«

Messi

« Je suis content de son évolution, il s’est bien entrainé avec le groupe. Je suis content de le savoir de nouveau avec nous. Il sera aussi dans le groupe. Il est aussi heureux.«

L’état d’esprit du groupe

« C’est quelque chose d’important. La mentalité est importante, mais on ne peut pas laisser de côté la préparation, l’organisation.«

Tanguy Ndombele

« Je n’aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d’autres équipes. On a un groupe d’une grande qualité. Le club a fait des gros efforts l’été dernier pour avoir un effectif équilibré. Le mercato d’hiver est ouvert. Il y a peut-être des joueurs qui ont des envies mais je suis content de mon effectif.«

Les cinq premiers mois de Messi au PSG

« Je suis très content d’avoir Lionel Messi dans l’équipe. Pas seulement au niveau des performances mais aussi avec ce qu’il apporte au groupe. Il a sept Ballons d’Or.«

Michut et Simons avec le groupe jusqu’à la fin de saison ?

« Ils doivent montrer chaque jour qu’ils sont motivés. Chaque cas est individuel. Certains arrivent à s’affirmer plus rapidement que d’autres. »

L’effervescence avant PSG / Real

« La montée en puissance de l’équipe ? On a plus de temps pour travailler en ce moment. Le groupe a plus de temps pour assimiler les choses mais cela n’est pas forcément en lien avec le match face au Real Madrid qui arrive. »

Neymar

« Il va bien, on sait que c’est un joueur émotif. Il est très motivé. Il dégage une très bonne énergie. J’ai discuté avec lui hier, son évolution est bonne.«