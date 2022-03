Benzema : « On a montré qu’on était une grosse équipe »

Karim Benzema a été le bourreau du PSG ce soir lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid. Avec un triplé, il a envoyé son équipe en quarts de finale. Au micro de RMC Sport 1, l’attaquant français estime qu’il y a eu deux matches complètement différents entre l’aller et le retour.

« Il y a eu deux matchs: à l’aller, où on n’a pas été bons et celui-ci. On a vu un autre Real Madrid, avec un bloc haut et beaucoup de pression. On a poussé. On a montré aujourd’hui qu’on était une grosse équipe, même si le PSG l’est aussi, et qu’on mérite notre place en quart de finale. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Il leur manque de la réussite, au match aller ils auraient pu mettre plus de buts. Kylian est déçu, il avait envie de briller. À l’aller, il a fait un gros match. Au retour, il marque en première période mais après on l’a bien muselé. Faute sur Donnarumma ? Non, pas du tout. Il attend, je le presse et il perd le ballon, tout simplement. »