Après trois semaines d’attente, le Real Madrid et le PSG s’affrontaient – au Stade Santiago Bernabéu – dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Victorieux à l’aller (1-0), les Rouge & Bleu voulaient terminer le travail afin d’entrevoir les quarts de finale de la compétition en avril prochain. Pour cela, Mauricio Pochettino avait aligné le quasi même onze type que lors de la confrontation aller. Seul changement, la présence de Neymar en lieu et place d’Angel Di Maria, qui débutait sur le banc. Gigio Donnarumma occupait les buts parisiens tandis qu’Achraf Hakimi et Leandro Paredes faisaient leurs retours dans le onze de départ. Kylian Mbappé était également titulaire.

Fil du match

0′ C’est parti !!! Le coup d’envoi est donné par le Real Madrid. Bon match à tous !

1′ Grosse pression du Real Madrid en ce début de match. Militão a pris un coup dans les côtes après un choc avec Toni Kroos

4′ Grosse intensité des Madrilènes pour gêner la relance parisienne

4′ Grosse accélération de Vinicius sur son côté gauche. Le Brésilien centre pour Asensio mais la frappe de l’Espagnol est contrée par Mendes

7′ Carton jaune pour Paredes pour contestation. L’Argentin sera suspendu pour un éventuel quart de finale aller

8′ Quelle contre du PSG !! Après une récupération de Messi, Mbappé défie Militão en un contre un mais sa frappe est stoppée par Courtois

12′ Perte de balle facile de Neymar, Carvajal tente sa chance de loin mais sans danger pour Donnarumma

13′ Nouvelle occasion pour Mbappé !!!. Le Français manque son face à face contre Courtois et tire sur le portier belge

15′ Grosse semelle de Carvajal sur Verratti. Pas de carton jaune…

16′ Les Parisiens sont mieux depuis quelques minutes et tiennent le ballon

17′ Nuno Mendes reste au sol et se plaint de la cheville gauche. Le Portugais est de retour sur le terrain

18′ Le Real a de plus en plus de mal à conserver le ballon

19′ Frappe lointaine de Paredes mais ça part au-dessus

21′ Magnifique combinaison des Parisiens aux abords de la surface madrilène. Neymar se trouve en position de frappe mais ne met pas assez de puissance pour espérer tromper Courtois

23′ Les 1.800 supporters du PSG se font entendre tandis que les spectateurs madrilènes sifflent la possession de balle parisienne

24′ Première grosse occasion pour le Real. La frappe de Benzema est magnifiquement détournée par Donnarumma

26′ Excellent retour de Carvajal pour empêcher Neymar de partir dans la profondeur après une passe de Messi

30′ Quelle combinaison entre Neymar et Messi !!! L’Argentin voit ensuite son piquée passer devant le but de Courtois

33′ Dommage !!! Le PSG pensait ouvrir le score avec un but de Mbappé. Mais Nuno Mendes est signalé hors-jeu au départ de l’action

34′ Tête de Benzema captée des deux mains par le géant Donnarumma

37′ Nouvelle tête de Benzema, mais cette fois-ci ce n’est pas cadrée. Les Parisiens doivent faire attention et mieux communiquer en défense

39′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KYLIANNNNNN MBAPPEEEEEEEEE (1-0). Après une belle récupération de Mendes, Neymar lance en profondeur Mbappé. Le Français défie Alaba et vient tromper Courtois.

41′ Le silence de Bernabéu alors que la presse espagnole promettait l’enfer….

42′ Frappe de loin de Modric, captée sans soucis par Donnarumma

43′ Carton jaune pour Nacho après une obstruction sur Hakimi

44′ Carton jaune pour Vinicius également pour contestation

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+2 Nouvelle offensive parisienne avec Neymar, Messi, Hakimi et Mbappé mais sans succcès

45′ +2 Sérieux et appliqués, les Parisiens ont dominé la première période et rentrent logiquement aux vestiaires avec l’avantage du score

45′ Le coup d’envoi de la seconde période est donné par le PSG. Encore 45 minutes à tenir

48′ Les Madrilènes n’arrivent pas à trouver la faille dans le bloc parisien depuis le début du second acte

49′ Belle défense de Kimpembe dans la surface devant Asensio. Le Titi obtient même la faute

50′ Quel joueur ce Nuno Mendes qui défend parfaitement devant Carvajal

54′ Nouveau but refusé pour le PSG et Mbappé. L’attaquant français est en position de hors-jeu sur un service de Neymar. Il avait réussi à éliminer facilement Courtois

55′ Belle défense d’Alaba devant Mbappé qui était lancé en pleine vitesse

57′ Double changement pour le Real Madrid. Kroos et Asensio sont remplacés par Camavinga et Rodrygo.

60′ Quelle facilité pour Mbappé. Il dépose en vitesse Carvajal qui le stoppe volontairement. Carton jaune pour l’Espagnol

61′ Egalisation du Real Madrid (1-1). Sur une erreur de relance de Donnarumma. Vinicius en profite et sert Benzema qui trompe l’Italien

62′ Carton jaune pour Donnarumma pour contestation

63′ La tête de Benzema frôle le poteau de Donnarumma

66′ Carvajal cède sa place à Vasquez

69′ Les Parisiens n’arrivent pas à sortir proprement les ballons depuis l’égalisation

70′ Paredes est remplacé par Gueye

72′ Vinicius manque une grosse occasion face au but après une remise involontaire de Mendes

75′ But pour le Real Madrid (2-1) de Karim Benzema. Après une remontée de balle de Modric, le Croate sert Benzema derrière la défense. La frappe est déviée par Marquinhos puis trompe Donnarumma

78′ Nouveau but pour le Real Madrid (3-1) et triplée pour Benzema sur une erreur de relance de Marquinhos

80′ Danilo est remplacé par Di Maria

81′ Carton jaune pour Hakimi pour une faute en retard sur Vinicius

83′ Carton jaune pour Kimpembe après une altercation avec Vinicius. Le défenseur sera suspendu pour le quart de finale aller en cas de qualification

88′ Carton jaune pour Vasquez après une faute d’antijeu sur Mbappé qui partait au but

88′ Hakimi cède sa place à Draxler. Pochettino lance toutes ses forces offensives pour espérer marquer un but pour une prolongation

89′ La frappe de Modric n’est pas cadrée. Rien ne va chez le PSG depuis l’égalisation

90′ Quatre minutes de temps additionnel pour encore y croire

91’+ 1 Le coup franc de Messi passe au-dessus de la lucarne de Courtois

90’+4 C’est terminé, quel cauchemar pour les Parisiens qui s’inclinent 1-3 et sont éliminés de la compétition. Les Rouge & Bleu menaient pourtant 1-0 à l’heure de jeu. La fin de la saison sera très longue pour le PSG…

Feuille de match Real / PSG

8es de finale retour Ligue des Champions – Mercredi 9 Mars à 21 heures au Santiago Bernabéu – Diffuseur : Canal Plus / RMC Sport 1 – Arbitre : Danny Makkelie – VAR : Pol van Boekel et Kevin Blom – Buts – Mbappé (39′), Benzema (61′, 75′, 78′) Cartons : Paredes (7′), Nacho (43′), Vinicius (44′), Nacho (60′); Donnarumma (62′), Vinicius (81′), Kimpembe (83′), Vasquez (88′)