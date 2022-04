Bernat : « Ça a été un match emballant avec beaucoup de buts »

Titulaire en tant que piston gauche, Juan Bernat a réalisé une prestation correcte (noté 5 par la rédaction de CS) avant d’être remplacé par Nuno Mendes en fin de match. Au micro de Prime Video, l’international espagnol a évoqué le nouveau système à trois défenseurs.

« Ça a été un match emballant avec beaucoup de buts, 3-3. Ils sont revenus dans le match, on avait mal démarré mais on est bien revenu. On prend des buts sur centre, comme celui de l’égalisation. Mais je pense que c’est un match nul mérité. Le système à trois ? Sur les derniers matches on a joué avec ce système avec trois défenseurs centraux et des pistons. On est à l’aise avec tous les systèmes. Avec trois centraux, cela donne plus d’espace aux joueurs dans les couloirs. Ça nous donne la possibilité d’attaquer plus. Mais on est à l’aise avec les deux systèmes. »