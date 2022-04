Le PSG a concédé un nul spectaculaire sur la pelouse de Strasbourg (3-3) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Malgré le fait qu’ils soient déjà champions de France, les Parisiens n’ont pas joué de façon dilettante contre les Strasbourgeois. Mauricio Pochettino a salué la performance de son équipe.

« Je crois que nous avons joué un très bon match outre les 15 premières minutes. On commet une erreur puis on encaisse, mais ça ne change pas ma vision de ce match, assure l’entraîneur du PSG pour Prime Video. Intégrer les jeunes sur les 3 derniers matchs ? C’est très important de respecter l’adversaire, Strasbourg jouait pour l’Europe, il fallait donc mettre la meilleure équipe. Mes propos d’hier ? Je suis très fatigué, aujourd’hui moi et Kylian sommes là à 100%, mais cela ne concerne pas l’avenir. Je ne comprends pas comment cela est sorti de son contexte. »