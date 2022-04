Strasbourg / PSG : Les notes des Parisiens

Pour son premier match en tant que champion de France 2022, le PSG affrontait le RC Strasbourg Alsace (21h sur Prime Video) – au Stade de la Meinau – en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Les Parisiens avaient pour objectif de finir au mieux cet exercice 2021-2022 mais devaient faire face à une équipe strasbourgeoise encore en course pour une qualification en Coupe d’Europe. Privé de six joueurs, Mauricio Pochettino avait décidé de reconduire son schéma en 3-4-3. Sans surprise, le trio Messi-Neymar-Mbappé était de nouveau aligné. En face, Julien Stéphan avait opté pour 3-5-2 avec la présence de Kévin Gameiro en attaque.

Complètement dépassé en début de rencontre, le PSG a concédé l’ouverture du score dès la 2e minute par l’intermédiaire de l’ancien Parisien, Kevin Gameiro, qui a pris de vitesse Presnel Kimpembe sur une passe en profondeur (1-0, 2′). Quelques minutes plus tard, les Rouge & Bleu étaient proche du K.O mais le but d’Adrien Thomasson était refusé pour une position de hors-jeu de Ludovic Ajorque (9′). Après avoir repris le contrôle du ballon, les champions de France ont réussi à mieux combiner. Finalement, l’inévitable Kylian Mbappé, bien servi par Neymar, a égalisé d’un pointu face à Matz Sels (1-1, 22′). Malgré quelques situations intéressantes, le PSG est rentré aux vestiaires avec ce score de parité (1-1). En deuxième période, les Parisiens pensent faire la différence en marquant coup sur coup le deuxième et troisième but de la rencontre grâce à un doublé de Mbappé qui profite d’une grosse erreur de la défense strasbourgeoise tandis qu’Hakimi a profité d’une merveille d’action collective. Mais avec le PSG cette saison, tout est possible… surtout le pire ! Les Alsaciens poussent et inscrivent deux buts en 15 minutes avec un CSC de Verratti et Caci égalise dans les dernières minutes. 3-3, le PSG se fait remonter une nouvelle fois cette saison. Heureusement qu’il y a le titre pour adoucir cette saison ratée. Il reste encore trois matches (à subir) dans cette saison 2021/2022.

Les notes de Canal Supporters : Donnarumma 4 – Marquinhos 4,5, Ramos 5, Kimpembe 3 – Hakimi 6, Danilo 5,5, Verratti 6, Bernat 5 – Neymar 7, Messi 5, Mbappé 7

