Ralf Rangnick en discussions avancées avec Manchester United

Après un début de saison compliqué, Manchester United a décidé de renvoyer son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær, le 21 novembre dernier à l’issue d’une nouvelle défaite cuisante de son équipe face à Watford (4-1). Depuis ce jour, le nom de Mauricio Pochettino – l’entraîneur du PSG – a été associé au club mancunien. On parlait même d’un souhait de l’Argentin de rejoindre les Red Devils et même dès cet hiver. Selon les dernières informations, le PSG ne souhaiterait pas s’en séparer.

Ce dossier sur le poste d’entraîneur de Manchester United a connu de nouveaux rebondissements ce jeudi. Selon plusieurs médias anglais et allemand, Ralf Rangnick est en discussions avancées avec Manchester United pour prendre le poste d’entraîneur intérimaire. Les pourparlers sont en phase finale même s’il faut encore l’approbation du Lokomotiv Moscou, où il officie comme directeur du football. Le PSG se serait montré ferme au sujet de Mauricio Pochettino.

Malgré cette arrivée imminente, Manchester United n’a pas abandonné la piste de l’entraîneur du PSG selon le Manchester Evening News. Les dirigeants mancuniens sont toujours intéressés par Mauricio Pochettino pour qu’il devienne son manager la saison prochaine.

On day off but believe Rangnick flew into Manchester at start of week. Rejected initial contract offer from #mufc but received new terms and has accepted them. PSG playing hardball over Pochettino so United have stuck with interim choice.

🚨 Ralf Rangnick is on verge to take over as Manchester United’s interim manager. Talks are in final stages as per sources close to Rangnick. The approval of Lokomotiv Moscow is missing yet but things are looks good #mufc #mujournal

