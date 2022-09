Lors des dernières heures du mercato, les dirigeants du PSG ont réussi à se séparer de nombreux joueurs jugés indésirables, soit en prêt soit en transfert définitif. En effet, Thilo Kehrer (West Ham), Layvin Kurzawa (Fulham), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Idrissa Gueye (Everton) et Julian Draxler ont réussi à trouver une porte de sortie et ne feront pas partie de l’effectif de Christophe Galtier pour cette saison 2022-2023. Et à ce jour, deux dossiers restent encore à régler : Rafinha et Mauro Icardi. Si le cas du Brésilien reste complexe, pour l’Argentin de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2024, une aventure en Turquie est envisagée.

Icardi a déjà trouvé un accord avec Galatasaray, Fenerbahçe suit le dossier

En effet, comme rapporté depuis quelques jours, Mauro Icardi est sur les tablettes de Galatasaray. L’attaquant du PSG intéresse de nombreux autres clubs turcs comme Fenerbahçe et Trabzonspor. Mais comme le rapporte RMC Sport, « Mauro Icardi aimerait signer avec Galatasaray. » Le joueur a même trouvé un accord avec le club d’Istanbul depuis quelques jours. Cependant, les discussions entre les deux clubs bloquent. En effet, le média sportif précise que le club turc « n’a pas (encore) trouvé un terrain d’entente avec la direction du PSG. » RMC confirme par la même occasion l’intérêt du Fenerbahçe pour le numéro 9 des Rouge & Bleu, mais l’autre formation basée à Istanbul part d’un peu plus loin. Cependant, le PSG aura encore le temps de finaliser ce dossier. En effet, le mercato en Turquie fermera ses portes le 8 septembre prochain.