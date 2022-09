Le PSG poursuit son marathon de matches. Après s’être imposé face au Toulouse FC (3-0) ce mercredi au Stadium, le club de la capitale enchaîne un deuxième déplacement d’affilée avec une rencontre sur la pelouse du FC Nantes, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 (21h sur Canal Plus Sport 360). Si pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur un effectif au complet, avec notamment la première de Carlos Soler dans le groupe parisien, en face, Antoine Kombouaré devra toujours composer avec quelques absences.

La nouvelle recrue Ignatius Ganago apte

En effet, pour ce remake du Trophée des Champions, remporté 4-0 par le PSG, le coach du FC Nantes ne pourra toujours pas compter sur Charles Traoré, Moussa Sissoko, Moses Simon et Quentin Merlin pour la réception des champions de France en titre. Concernant, Pedro Chirivella, de retour d’une pubalgie, il faudra rester prudent, comme l’a déclaré l’ancien coach parisien en conférence de presse d’avant-match. Cependant, le Kanak pourra s’appuyer sur sa nouvelle recrue en provenance du RC Lens, Ignatius Ganago. Lors de sa présentation face aux médias, l’attaquant camerounais s’est exprimé sur son premier match face aux Rouge & Bleu : « Je n’aurais pas pu rêver mieux. Ce sont des matches qu’on souhaite jouer, face aux meilleurs joueurs du monde. Je suis très content de commencer par ce match-là. C’est un match qu’il faut aborder tranquillement. On va essayer de jouer notre jeu, de montrer ce dont on est capable. » Et afin de défier le leader du championnat à la Beaujoire, Antoine Kombouaré a convoqué un groupe de 20 joueurs.

Le groupe du FC Nantes pour affronter le PSG