L’échéance était attendue, les espérances étaient grandes, mais le PSG a une nouvelle fois failli. Retour sur une désillusion qui devrait laisser des traces. Comme une impression de déjà vu, non ?

Le PSG avait très mal abordé son huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Devant son public, les Parisiens s’étaient ainsi inclinés à l’aller sur le score de 0-1 le 14 février dernier. Déjà, cette prestation avait largement été pointée du doigt. Seule l’entrée de Kylian Mbappé avait permis d’emballer un chouïa la rencontre. Et lors de la manche retour, le constat n’est pas plus glorieux. Non, comme pressenti, Marco Verratti et ses partenaires ont raté le coche.

Le PSG a déçu, une nouvelle fois

Rater le coche, le mot est faible. Quelques heures avant le coup d’envoi de cette partie, des mots ont été prononcés ici même, sur Canal Supporters. En substrat, ces derniers exposaient l’enjeu de ce match retour de manière limpide : afficher un visage de conquérant et tenter crânement sa chance. In fine, c’est un tout autre scénario qui s’est joué. La défaite est tolérable si les ingrédients y sont. Dans ce cas précis, certes, le Bayern s’est montré supérieur dans beaucoup de domaines, mais la copie rendue par les hommes de Christophe Galtier est bien trop maigre.

À lire également : Bayern / PSG : Nagelsmann explique comment il a fait plier les Parisiens

Surtout, celle-ci a mis au jour, même si on le savait déjà, les errances parisiennes sur le mercato. Des choix ont été faits. Force est de constater qu’ils n’ont pas été payants, loin s’en faut. Le remplacement de certains joueurs, on pense à Abdou Diallo, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye, n’a pas apporté le supplément attendu. Pire, on a clairement l’impression que ce PSG s’est affaibli. Il n’y a qu’à voir les joueurs présents sur le banc Rouge & Bleu ce mercredi soir pour se rendre compte de la chose. Faut-il alors désigner d’emblée les coupables et prendre les décisions en conséquence ?

C’est une question difficile. Le naufrage a été total, oui. Néanmoins, remercier Christophe Galtier et Luis Campos reviendrait à balayer d’un revers de main le nouveau projet présenté faisant suite à la prolongation en grandes pompes de Kylian Mbappé le 21 mai dernier. Tout perdrait alors inéluctablement son sens. On aurait surtout l’impression d’un éternel recommencement. Une sorte de boucle infinie dans laquelle le PSG serait fatalement prisonnier.

🚨 | Luis Campos a déjà avancé ses pions pour le prochain mercato :



🔘 Un autre DC (en plus de Skriniar) est espéré. Le nom de Pau Torres revient souvent 🇪🇸



🔘 Au milieu les pistes I.Sangaré + M. Koné sont ciblés



🔘 Le PSG veut tenter le coup pour Bernardo Silva



📲 L’Equipe pic.twitter.com/cdCM5aVt37 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 9, 2023

La déception est, une énième fois, à la hauteur des attentes placées en cette équipe et en ses joueurs. Les cadres désignés n’ont pas su relever la barre au moment opportun. Une véritable faillite en somme. Il faut cependant savoir raison garder. Est-ce que changer de coach et de directeur sportif serait si judicieux que cela ? Des changements devront être opérés, c’est une certitude. Un effectif est à reconstruire, des joueurs – certains n’assumant pas leur statut – quitteront le navire. Et, dans cette optique, il est également intéressant de se pencher sur les cas de Lionel Messi et Sergio Ramos, tous deux en fin de contrat le 30 juin. Malgré ce, la mesure doit être la priorité. Des bouleversements hâtifs, c’est le cheval de bataille de la direction francilienne depuis de nombreuses années maintenant. La philosophie doit évoluer, là aussi c’est une certitude. Les prochaines prises de parole de Nasser Al-Khelaïfi seront à suivre avec grande attention, un tel désastre ne pouvant qu’être suivi d’actes forts.