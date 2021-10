Ce dimanche, le PSG Handball recevait Chambéry dans le cadre de la 6e journée de Liqui Moly Starligue. Les hommes de Raúl González Gutiérrez se sont imposés sur le score de 36 à 29, malgré l’absence du capitaine Luka Karabatic. Le club se maintient donc à la première place du classement avec 10 points et compte désormais trois longueurs d’avance sur Aix et quatre sur Nîmes. Les joueurs du club de la capitale sont invaincus cette saison avec 6 matchs remportés. Chambéry, pour sa part, concède un deuxième revers de suite et pointe au huitième rang du classement.

Dans cette rencontre, Chambéry a fait douter le PSG avant de complètement céder. Les joueurs d’Erick Mathé ont fait le jeu au Stade Pierre-de-Coubertin. Yann Genty, Mikkel Hansen et Mathieu Grébille ont permis au PSG de rentrer au vestiaire avec quatre longueurs d’avance. Ensuite, les joueurs de Chambéry ont fait trembler le club parisien en seconde période, surtout grâce à Nikola Portner. Le gardien de but a été décisif face à l’attaque parisienne. Les joueurs du PSG ont dû attendre 6 minutes avant de retrouver le chemin des filets. Les coéquipiers de Mikkel Hansen ont ensuite profiter des erreurs adverses et des arrêts de Vincent Gérard pour creuser les quarts dans le dernier quart d’heure.