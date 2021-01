Kylian Mbappé traverse actuellement une passe difficile sous le maillot du PSG. Le jeune attaquant (22 ans) n’a plus marqué depuis quatre matches, et a du mal dans le jeu depuis plusieurs semaines. C’est le premier gros trou d’air de sa jeune carrière et les observateurs du ballon rond n’hésitent pas à lui tomber dessus. Mais Carlos Bianchi – attaquant du PSG de 1977 à 1979 – n’est pas inquiet pour l’ancien monégasque.

“Celui qui a joué au football comprend bien la situation, parce que pour les mêmes raisons qu’on ne sait pas forcément expliquer quand tout va très bien, on ne sait pas toujours pourquoi ça va moins bien. Physiquement, il est bien. Techniquement, il ne réussit peut-être pas ce qu’il réussissait auparavant. Mais le joueur est toujours là. J’aimerais toujours avoir un Mbappé dans mon équipe, défend Bianchi (80 matches, 71 buts avec les Rouge & Bleu) dans une interview accordée au Figaro. Pour moi, c’est un grand attaquant, l’un des trois ou quatre meilleurs du monde. Il a encore une dizaine d’années au très haut niveau devant lui… En ce moment, ce n’est pas le Mbappé qu’on a connu. […]Tous les attaquants connaissent ça. Il doit continuer à travailler et ne pas douter de ses qualités, il les a toujours. […]Je ne suis pas du tout inquiet pour Mbappé. Sa prolongation? Je ne crois pas que cela puisse le perturber.“