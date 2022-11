Bientôt la fin de la piste Skriniar pour le PSG ?

Et revoilà la piste Milan Skriniar. Dans le collimateur du PSG depuis juin dernier, le défenseur slovaque serait en passe de prolonger avec l’Inter. De quoi doucher les velléités parisiennes dans ce dossier ?

Grandes priorités de Luis Campos afin de renforcer l’arrière-garde parisienne lors de la dernière intersaison, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter Milan. Et pour cause, le club lombard a tout fait pour retenir son roc défensif de 27 ans. Pourtant, le PSG proposait une somme assez coquette, à savoir environ 60 millions d’euros, pour un élément en fin de contrat en juin 2023. Face à cet échec, les Rouge et Bleu avaient toutefois prévu de revenir à la charge durant le prochain mercato hivernal.

L’Inter toucherait au but pour Milan Skriniar

Pour cela, plusieurs cas de figure étaient alors évoqués. Dans un premier temps, le PSG était apparemment enclin à négocier directement avec Milan Skriniar dans l’optique de le faire signer libre l’été prochain. Une autre hypothèse avait également fleuri. Celle-ci faisait état d’une proposition de 25 millions d’euros francilienne afin de racheter les six derniers mois du principal intéressé. Néanmoins, comme relayé par la presse transalpine, c’est l’Inter qui serait sur le point de rafler la mise dans ce dossier. Une tendance corroborée par Santi Aouna ce jour.

Info : Milan Skriniar est très proche de prolonger à l'Inter Milan. Parmi les raisons de ce choix, sa femme qui ne veut pas s'installer à Paris car elle se plait à Milan.@Santi_J_FM https://t.co/VmGJlVMS5v — Sébastien Denis (@sebnonda) November 8, 2022

En effet, d’après les dires du journaliste de Foot Mercato, l’Inter serait bel et bien décidé à casser sa tirelire pour conserver Milan Skriniar. Une offre de contrat à hauteur de 7 millions d’euros nets annuels devrait, en ce sens, être formulée incessamment sous peu. Un chiffre, qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux rémunéré du club transalpin, un chouïa inférieur à la proposition du PSG, estimée à 7,7 millions d’euros. Mieux, le club nerazzurri pourrait apparemment compter sur un atout de poids : la femme du joueur. Celle-ci aurait ainsi fait pression, nous révèle Santi Aouna, pour que l’international slovaque accepte de rester en terre milanaise. Reste à voir si cette hypothétique prolongation se conclura réellement…