Le PSG a été très actif l’été dernier avec l’arrivée de nombreux joueurs dont celle d’Hugo Ekitike, qui réalise des débuts mitigés…

Il ne reste plus qu’un match pour le PSG avant une longue trêve d’un mois avec la Coupe du Monde. Les Parisiens réalisent une première partie de saison quasi-parfaite, puisqu’ils restent invaincus toutes compétitions confondues… mais va pourtant affronter l’ogre Bayern Munich lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce dimanche, les Rouge & Bleu vont rencontrer l’AJ Auxerre au Parc des Princes, et on imagine bien que certains titulaires habituels vont être préservés pour le mondial. Ce sera l’occasion de sûrement revoir Hugo Ekitike dans le onze de départ, lui qui a déjà démarré la rencontre à Lorient le week-end dernier en étant décisif.

Son ancien président n’a “aucun doute” sur la réussite du joueur à Paris

Auteur de sa première passe décisive contre les Merlus, mais toujours avec aucun but à son actif, Hugo Ekitike connaît des débuts au ralenti. Pas aidé suite à une préparation tronquée et une acclimatation pas simple, le jeune attaquant français prend néanmoins son mal en patience et a de nombreux soutiens. Parmi eux, on retrouve son ancien président au Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui est persuadé qu’il va réussir à s’imposer au Paris Saint-Germain… tout en défendant Luis Campos :

« Il n’y a aucun doute, aucun doute (qu’il réussira à Paris, ndlr). Je peux vous dire que l’on connait les qualités de Luis Campos pour détecter les joueurs. Et cela faisait bien longtemps qu’il suivait Hugo Ekitike, a assuré le président du club champenois. Ce n’est quand même pas facile de passer du Stade de Reims au Paris Saint-Germain. Le vestiaire et l’environnement sont différents mais c’est un garçon qui a toujours performé. »

Un deal qui arrangeait Reims et le PSG

À la surprise générale, Hugo Ekitike s’était engagé avec le PSG sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire l’été dernier alors que de nombreux suiveurs confirmaient le fait que le deal tournait plutôt autour d’un transfert définitif. Pour RMC Sport, Jean-Pierre Caillot révèle que cet arrangement était bénéfique pour son club, le Stade de Reims, mais aussi pour le PSG qui est toujours surveillé par le Fair-play financier.

« Il y avait beaucoup beaucoup de clubs qui étaient sur lui. Mais à ce montant-là il n’y avait que Newcastle et le Paris Saint-Germain. Cela fait partie de la gestion du Stade de Reims que vous découvrirez dans mon livre. On vient de faire notre dixième exercice positif, ce qui dans le football n’est pas très courant. Comme on était déjà assez bien engagés cette année, cela nous arrangeait de faire ce montage. Et cela arrangeait, comme vous savez qu’il y a le fair-play financier, le Paris Saint-Germain de faire un prêt avec option d’achat obligatoire. Ce qui est exactement le cas de ce montage. »