Le PSG a terminé à la deuxième position de son groupe derrière le SL Benfica. Ce qui n’empêche nullement le club parisien de placer Lionel Messi et Kylian Mbappé dans l’équipe-type de la phase de poule de cette Ligue des Champions.

Malgré un parcours quasi parfait avec quatre succès et deux matches nuls, le PSG s’est fait supplanter au dernier moment par Benfica. De ce fait, Neymar Jr et ses coéquipiers ont conclu leur phase de poule à la deuxième position. Résultat des courses, le PSG jouera le Bayern Munich en huitièmes de finale. De son côté, les Lisboètes se frotteront à Bruges…

Mais malgré ce, on ne peut nier que les Parisiens ont fait le travail durant cette phase de poule de Ligue des Champions. Les deux matches nuls concédés face à Benfica resteront, bien évidemment, le gros point noir. Kylian Mbappé, auteur de 7 buts, et Lionel Messi, auteur de 4 réalisations, ont notamment marqué cette phase de groupe. Rien d’étonnant donc, étant donné leur prépondérance, à les voir figurer dans l’équipe-type de cette première partie de la Ligue des Champions dévoilée par l’UEFA ce mardi. Les deux attaquants parisiens forment le duo d’attaque dans ce 4-4-2. On retrouve Sadio Mané (Bayern Munich) et Mohamed Salah (Liverpool) sur les ailes. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) est également présent dans l’entrejeu. À noter la présence de Mohamed Simakan (RB Leipzig), lui qui avait été pisté par Luis Campos durant le dernier mercato.

Le XI type de la phase de poule de la Ligue des Champions

Costa (Porto) – Grimaldo (Benfica), Mechele (Bruges), Simakan (RB Leipzig), Di Lorenzo (Naples) – Salah (Liverpool), Galeno (FC Porto), Bellingham (BVB), Mané (Bayern) – Messi (PSG), Mbappé (PSG)