Il y a près d’un an, le football bascule dans une autre dimension avec l’annonce de la création de la Super Ligue par plusieurs grands clubs européens. À la fin, il ne reste plus que le Real Madrid, la Juventus Turin et le FC Barcelone. Après un grand bras de fer entre ces trois clubs et l’UEFA, la Super Ligue n’aura finalement pas lieu. Et en partie grâce au refus du Paris Saint-Germain d’y participer, un des rares grands clubs européens à refuser la mise en place de ce projet. Dans le journal L’Équipe, le président de l’UEFA Alksander Ceferin a remercié Nasser Al-Khelaïfi pour avoir gardé cette position. Il évoque également le geste du président parisien après le match contre le Real Madrid, le fair-play financier et le niveau de la Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi et son opposition à la Super Ligue

« Nasser Al-Khelaïfi a aidé le football. Si la Super Ligue avait été lancée, cela aurait affecté tout monde, y compris le PSG. Il est intelligent et a compris ça (…) Je le respecte. Il est dingue de football. Il adore le PSG et il est un membre apprécié du comité exécutif de l’UEFA. »

Nasser Al-Khelaïfi jugé par l’UEFA après le Real Madrid

« La commission de discipline a ouvert un cas et personne, ni vous ni moi, ne sait ce qu’elle va faire. Pourquoi devrais-je les appeler ? Je ne le fais jamais. Ni pour le fair-play financier. Je n’ai pas le temps pour cela. Et pour juger Nasser, il n’y avait pas d’urgence. Le PSG était éliminé. »

Un fair-play financier allégé ?

« Il n’a pas été allégé. Il est plus strict qu’avant. Même Javier Tebas (le président de la Ligue espagnole, qui a souvent critiqué le fair-play financier), comme tout le comité exécutif et le reste des responsables du football européen, nous a remerciés pour ce nouveau fair-play financier. Il fallait le moderniser car les temps ont changé. Si les investisseurs ne viennent pas dans le football, ils iront ailleurs. »

La Ligue 1 pénalise le PSG ?

« Le PSG n’est pas pénalisé par la Ligue 1. Mais bien sûr, il n’est pas bon qu’un club soit beaucoup plus fort que les autres dans son Championnat. Mais la Ligue 1 devient de plus en plus performante. »