Le PSG rêve de remporter la Ligue des Champions. Mais lors de cinq des sept dernières saisons, il n’a pas réussi à passer les quarts de finale, restant même sur deux éliminations en huitièmes de finale après avoir été en finale en 2020 et en demi-finale en 2021. Pour Kingsley Coman, la roue finira par tourner pour son club formateur, mais qu’il faut laisser du temps pour ça.

Battu hier soir par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions (3-0, score cumulé), le PSG s’arrête une nouvelle fois à ce stade de la compétition alors qu’il ambitionne de remporter la compétition depuis plusieurs années. Lors de cette double confrontation, il a encore été puni par deux de ses anciens joueurs, Kinglsey Coman et Eric Maxim Choupo-Moting. En zone, le titi parisien a été interrogé sur la différence entre le Bayern et le PSG. Et l’international français s’est montré optimiste pour son club formateur.

« Paris est sur le chemin »

« C’est compliqué à dire, ce sont des petits détails. La différence est sans doute liée au fait que cela fait de nombreuses années que le Bayern est un grand club et que l’Europe est inscrite dans son ADN, note le titi du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Paris est sur le chemin, ça fait quelques années qu’il est le top européen, qu’il va quand même loin en Ligue des champions et que c’est un prétendant au titre. Parfois, il faut juste laisser le temps faire son œuvre et la roue finira par tourner pour Paris.«