C’est une semaine importante pour le PSG. Les Rouge & Bleu ont acquis un succès dans la douleur face au RB Leipzig ce mardi en Ligue des Champions (3-2), ce qui leur permet de rester en tête du groupe A avant le début de la phase retour. Ce dimanche en championnat, les hommes de Mauricio Pochettino se déplacent sur la pelouse du Stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille. Les Olympiens semblent en forme avant ce « Classique », eux qui sont troisième du championnat mais… à 10 points du Paris Saint-Germain. Interrogé par PSG TV, Nuno Mendes a fait part de son excitation avant cette affiche exceptionnelle.

Ses sensations avec le PSG

Je me sens bien. Je suis tranquille. Je vis bien mon intégration à Paris. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, Danilo plus particulièrement. Je n’ai pas encore eu le temps de bien visiter la ville parce qu’on a des matches à dates rapprochées, mais j’aurai tout le temps de le faire. Mon premier match de Ligue des Champions ? J’ai ressenti beaucoup de fierté ce jour-là, c’était un rêve devenu réalité. Je suis très heureux et j’ai l’intention de jouer beaucoup d’autres matches à l’avenir. C’était un moment très spécial pour moi. J’en ai eu des frissons, je m’en souviendrai pour toujours.

Une équipe soudée

C’est très important que l’équipe soit solide. Nous sommes tous très unis. C’est nécessaire pour que nous puissions surmonter toutes les difficultés sur le terrain. Nous grandissons au fil des matches et moi comme tous les nouveaux avons eu un temps d’adaptation. L’ambiance du groupe ? Le groupe se sent bien, on a gagné tous nos matches à l’exception de Rennes mais l’équipe a bien su réagir et répondre présent au match suivant avec une victoire, et c’est pour moi le plus important. L’équipe est sur la bonne voie. »

Le classique PSG / OM

Je sais que le classique contre Marseille est un très gros match, et on m’a prévenu. J’ai déjà joué des classiques au Portugal avec une grosse rivalité. Je pense que la concentration est encore plus élevée que pour les autres matches. Un classique a toujours une saveur particulière. J’ai hâte de jouer ce match et je donnerai tout sur le terrain pour ramener la victoire à la maison. Le soutien des supporters donne beaucoup de force à l’équipe. Quand on marque un but, on sent tout leur soutien. Ils nous aident aussi dans les moments plus difficiles comme contre Leipzig par exemple, quand on était mené 2-1. On a senti le soutien des supporters, et ça nous a donné la force d’aller chercher la victoire.