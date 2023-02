Après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, un de nos fidèles CSien – Louis – a exprimé son ressenti et son inquiétude sur le niveau affiché par les Rouge & Bleu. Si vous souhaitez partager un billet d’humeur, vous pouvez nous l’envoyer à cette adresse – contact@canal-supporters.com – et nous le publierons. Bonne lecture !

Ce mercredi soir, on a perdu, pire on a perdu contre l’OM en match à élimination directe… Bref, on va en entendre parler pendant au moins 30 ans, nos voisins sudistes ont plein de défauts mais ils ont de la mémoire (à défaut d’avoir un palmarès récent).

L’OM a surperformé, tant mieux pour eux, ils perdront surement contre l’ogre clermontois au prochain match, mais en même temps ce n’est pas mon problème.

Ils ont mangé Paris au milieu comme rarement

Mettre Vitinha en 10 derrière Messi et « Ney » était une erreur, et à chaque fois qu’il joue à ce poste le portugais déçoit. Motta – Matuidi – Verratti me manquent, et j’ai l’impression de subir ce manque depuis des années malgré les coachs et les directeurs sportifs, rien ne change : Cabaye, Stambouli, Ruiz, Soler, même combat !

Fabian Ruiz et son compatriote Carlos Soler, ainsi que Vitinha, n’arrivent absolument pas à jouer sous pression, à conserver la balle dos au but et à faire la bonne passe, c’était criant hier soir.

Paris n’avait pas d’idées et Galtier non plus. Après une première mi-temps inquiétante, le coach parisien a décidé de ne rien changer à son organisation et pour quel résultat ? Aucune occasion avant la… 89e minute !

Alors oui, il nous manque un joueur offensif depuis le mercato, mais on ne peut pas se cacher derrière cette excuse ou l’absence de Mbappe. Refaire le match à postériori, je sais que c’est facile, mais pourquoi sortir Danilo alors que c’était notre seul milieu à mettre de l’intensité ? Pourquoi faire rentrer Soler qui déçoit à chacune de ses entrées en jeu alors qu’un titi (Gharbi ou Housni) aurait donné sa vie sur le terrain car ils connaissent l’importance de ce match.

Forcément ce jeudi matin, je me suis fait charrier par des potes supporters des sudistes (on a les potes qu’on a, ne me jugez pas) et l’un d’entre eux m’a dit, « ce match avec Paredes et Rabiot aurait été sale… mais vous auriez sûrement gagné ! »

Pire que tout, j’en viens à partager son analyse, ça fait des semaines que nous gagnons sans la manière grâce à des exploits de nos trois de devant, notre milieu ne fait plus peur à personne, Reims, Lens, Marseille nous ont piétiné dans l’entre-jeu et j’ai peur rien qu’en pensant à Camara, Fofana, Golovin, Kimmich ou Goretzka qui ont dû voir ce match.

Si on veut se rassurer, on peut se dire que Kimpembe revient et qu’il est un peu plus vif que Ramos, que Verratti (qui n’avait joué que 14 minutes lors des 6 dernières rencontres) était à court de rythme et que ça devrait aller mieux dans un ou deux matches. Hakimi, Marquinhos, Donnarumma Danilo et Mendes sont eux au niveau attendu. On sait que « Ney » et Messi, même dans un mauvais jour, peuvent nous faire gagner un match. On peut aussi espérer que notre milieu consolidé par un gamin de 16 ans tiendra la route, mais c’est flippant de compter là-dessus quand on est un club qui vise le dernier carré de la C1.

On peut aussi se dire que Galtier a appris de son erreur et qu’on va peut-être arrêter de changer de système toutes les demi-heures, nos joueurs sont dans le doute, ils ont besoin de certitudes.

On sait que Paris n’est jamais aussi fort que quand nous sommes outsiders.

On sera fixé dans un mois sur le vrai niveau de notre club, en attendant, Allez PARIS !