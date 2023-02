Les Féminines du PSG ont terminé à la seconde place de leur groupe d’UEFA Women’s Champions League derrière Chelsea. Qualifiées pour les quarts de finale de la compétition, elles attendaient leur adversaire pour ce stade de la compétition. Le tirage au sort a eu lieu. Et les Parisiennes affronteront une équipe allemande.

Les Féminines du PSG avaient un groupe d’UEFA Women’s Champions League assez relevé avec Chelsea, le Real Madrid et l’équipe albanaise de Vllaznia. Avec trois succès, un nul et deux défaites, les Parisiennes ont terminé deuxièmes de leur groupe. Une place qui leur permet de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Ce vendredi, le tirage au sort de ce stade de la compétition a eu lieu. Et le PSG a hérité du VfL Wolfsburg. La rencontre aller contre l’équipe allemande aura lieu le 21 mars au Parc des Princes. Le match retour aura lieu une semaine après. L’autre club français encore en lice, l’Olympique Lyonnais, tenant du titre, affrontera Chelsea. En cas de qualification, les Parisiennes affronteront le vainqueur du match entre le Bayern Munich et Arsenal.

Le tirage au sort des quarts de finale

AS Roma (ITA) / FC Barcelone (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA) / VfL Wolfsburg (ALL)

Olympique Lyonnais (FRA) / Chelsea FC (ANG)

Bayern Munich (ALL) / Arsenal FC (ANG)

Demi-finales (22/23 et 29/30 avril)