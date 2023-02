Auteur d’un début d’année 2023 compliqué aussi bien en terme de résultats que de jeu, le PSG doit rester focus en vue des grosses échéances à venir. Pour cela, le club parisien pourra compter sur l’expérience de Sergio Ramos.

Depuis le début d’année 2023, le PSG a déjà connu la défaite à trois reprises, dont la dernière en date au Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (1-2) en Coupe de France. Un revers qui confirme la mauvaise passe actuelle des Rouge & Bleu. Mais les joueurs de Christophe Galtier devront rester focus et se ressaisir dans ce mois de février charnière pour la suite de la saison. Et pour cela, le coach parisien pourra s’appuyer sur l’expérience de certains cadres comme Sergio Ramos.

« Nous choisissons d’être unis et de continuer à poursuivre nos objectifs »

Après une première saison plombée par les blessures, l’international espagnol enchaîne les rencontres depuis le début de l’exercice 2022-2023 et est devenu un titulaire indiscutable en charnière centrale. Malgré des performances qui laissent à désirer, le défenseur de 36 ans a été l’un des rares joueurs concernés par ce Classique face au rival marseillais. Après un penalty concédé et un but égalisateur juste avant la pause, l’ancien du Real Madrid a tenté d’arracher une séance de tirs au but en fin de rencontre, en vain. Et deux jours après ce revers, Sergio Ramos, dont l’avenir sera au centre des débats prochainement, a tenu à faire passer un message mobilisateur via son compte Instagram : « Nous ne gagnons pas toujours, mais nous choisissons toujours ce que nous devons apprendre des défaites. Notre choix est d’apprendre, de travailler, d’évoluer, d’atteindre l’excellence. Nous choisissons d’être unis et de continuer à poursuivre nos objectifs, les objectifs de tous. Nous choisissons. »

Pour rappel, le PSG enchaînera les grosses affiches lors de ce mois de février avec des rencontres face à l’AS Monaco, le Bayern Munich, le LOSC et un nouveau Classique contre l’Olympique de Marseille.