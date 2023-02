OM / PSG : Les notes des Parisiens

Le PSG s’est incliné (2-1) sur la pelouse du Stade Vélodrome face à l’OM et prend donc la sortie dès les huitièmes de finale de Coupe de France. Zoom sur la performance des Parisiens.

Ce mois de février tant attendu par les supporters et observateurs du PSG a donné ce soir ses premiers éléments de réponses. Face à l’intensité proposé par les Marseillais, joueurs de Christophe Galtier n’ont su trouver la solution et ont pris le bouillon durant la majorité du temps de ce Classique. Pour la suite de la saison, Marquinhos et ses coéquipiers devront montrer un tout autre visage, notamment dans une semaine au Parc des Princes pour leur huitième de finale de Ligue des Champions aller face au Bayern Munich … .

Les notes des joueurs du PSG pour ce Classique

Le XI : Donnarumma 7 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Ramos 4, Mendes 7 – Danilo 5, Ruiz 4, Verratti 5, Vitinha 3 – Messi 4, Neymar 4 Remplaçants : Ekitike 4 – Zaïre-Emery 5 – Soler 4



Le meilleur Parisien ce soir

Le terme « homme du match » n’est pas approprié, alors parlons de « meilleur Parisien ». Une qualificatif qui colle parfaitement à la peau de Nuno Mendes ce soir. Le Portugais a été, avec Achraf Hakimi, le plus remuant côté Rouge & Bleu. Malgré ses duels (3/6) et quelques ballons perdus (11), il aura été bien précieux pour l’équipe de Christophe Galtier. Gratifié de la meilleure note, il est de bonne augure de le voir afficher un tel niveau à ce stade de la saison, après un début d’hiver passé majoritairement à l’infirmerie.

Le flop : Le milieu de terrain, la mauvaise formule

Christophe Galtier, lors de ses prises de parole ces dernières semaines, a souvent évoqué la « formule » à trouver pour son milieu de terrain. Force est de constater que le technicien français n’a toujours pas trouvé la formule. Ce soir au Vélodrome, avec un losange que le coach parisien s’avance dans sa composition de départ. Danilo en pointe basse, Fabian Ruiz et Marco Verratti en relayeur, puis le malheureux Vitniha en meneur de jeu. Un échec implacable. Aucun de ces quatre éléments n’a su peser sur la rencontre, répondre à l’intensité adverse, et c’est en ce sens que l’entrejeu du PSG, ce soir, est LE flop de la rencontre.

La MN passe à côté du Classique

Amputés de Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar ont eu du mal à s’exprimer. Si les milieux de terrain n’ont pas su être au niveau face à l’adversité des Marseillais, ils n’ont également pas su faire le jeu autour et pour le duo d’attaque de ce soir. Cependant, le Brésilien et l’Argentin n’ont également pas pesé sur la rencontre comme ils l’auraient dû. Le nombre de ballons perdus (53 à eux deux) est trop important et les choix n’ont pas été les meilleurs durant la rencontre.

Une mention pour Gigio

Gianluigi Donnarumma a affiché n très bon niveau ce soir. Le gardien de but, avec Nuno Mendes, est récompensé par la meilleure note (7) côté parisien. Rassurant sur sa ligne, l’Italien, au cours de la première période, a gardé son équipe en vie. S’il a souvent su répondre présent dans sa cage, c’est sa lecture du jeu et ses sorties aériennes qui sont à saluer ce soir.