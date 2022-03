Ce mardi soir, l’Equipe de France faisait face à l’Afrique du Sud dans le cadre d’une rencontre amicale. Un match dominé de la tête et des épaules par les hommes de Didier Deschamps qui se sont facilement imposés sur le large score de 5-0 sur la pelouse du stade Pierre Mauroy du LOSC. Et un joueur a une nouvelle fois crevé l’écran en la personne de Kylian Mbappé.

Auteur d’un retentissant doublé, ce qui porte son total à 26 réalisation en 54 sélections, l’attaquant rouge et bleu ne cesse d’affoler les compteurs qu’importe la tunique. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a salué la nouvelle copie XXL rendue par le numéro 7 francilien. Et vu la forme actuelle de l’ancien monégasque, cela génère quelques regrets au journaliste estampillé PSG : « Deux Parisiens étaient présents pour ce match : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Il y avait également d’autres joueurs passés par le PSG avec Mike Maignan ou Adrien Rabiot. L’Equipe de France a été solide et sérieuse et on a eu le droit à un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui garde la même efficacité quelques soit le maillot qu’il porte. Il y. a de vrais regrets que l’aventure européenne se soit arrêtée si tôt, parce qu’avec la forme affichée par Kylian Mbappé, le PSG aurait pu viser beaucoup plus haut. Le problème c’est qu’il était un peu trop seul au PSG. »