Courbis : « Je pense que Mbappé va rester au PSG »

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. L’avenir de l’attaquant semble se dessiner entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid selon les dernières rumeurs. Encore très performant avec l’Equipe de France hier, il semble plus fort que jamais. Rolland Courbis a son avis sur l’avenir de l’ancien monégasque. Pour lui, il ne quittera pas la Ligue 1.

« J’en ai discuté autour de moi et je pense que Mbappé va rester au PSG. Pas mal de choses me le font dire, des récents bruits notamment. Alors, non pas sur un contrat de longue durée mais sur un contrat de deux ans, lance Courbis dans l’After sur RMC. Il semblerait que sa famille ait compris qu’il était difficile pour lui de ne pas être reconnaissant envers le PSG en faisant partie du club au moins jusqu’à la Coupe du monde puis en se donnant rendez-vous cinq mois plus tard. Je miserai donc sur le fait que Mbappé reste dans notre Ligue 1.«