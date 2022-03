Van der Vaart se paye Wijnaldum et son choix de rallier le PSG

Cet été, le PSG pensait avoir réalisé un coup de maître en s’attachant les services de Georginio Wijnaldum libre de tout contrat en provenance de Liverpool et ce, au nez et à la barbe du FC Barcelone. Problème, huit mois plus tard, on se rend compte que le Batave n’était finalement pas une si bonne pioche que cela. En effet, offrant prestation indigente sur prestation indigente, le joueur de 31 ans a toutes les peines du monde à s’intégrer à sa nouvelle équipe.

Forcément, le PSG de Mauricio Pochettino n’aide pas vraiment à cette intégration, mais cela n’explique qu’en partie la saison cataclysmique de Georginio Wijnaldum. Possédant des émoluments extrêmement élevés et un contrat courant jusqu’en juin 2024, la question est de savoir si l’hypothétique successeur du technicien argentin parviendra à remettre d’aplomb un élément au fond du gouffre. En tout cas, pour Rafael Van der Vaart, ancien international hollandais, le constat est limpide concernant son compatriote. Dans des mots livrés à NOS, l’ancien merengue a tiré un vrai constat d’échec : « Georginio Wijnaldum a fait une erreur en choisissant de signer au PSG. Désormais, Gini comprendra pourquoi faire le bon choix est si important », a-t-il sobrement lancé. Pourtant, au regard des performances délivrées par le numéro 18 parisien, on est en droit de s’interroger sur la pertinence d’une telle déclaration. Car oui, il y a fort à parier que la donne ne serait pas vraiment différente sous une autre tunique que celle rouge et bleu…