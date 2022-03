Ligue 1 : Strasbourg / PSG (35e journée) programmé

Une fois la trêve internationale conclue, le PSG remontera sur le pont de la Ligue 1 à l’occasion de la 30e journée. Une partie qui se déroulera au Parc des Princes ce dimanche 3 avril face au FC Lorient, coup d’envoi à partir de 20h45 (Prime Video).

Et outre cette rencontre qui clôturera la 30e journée de Ligue 1, il restera, par la suite, huit échéances hexagonales au PSG pour conclure un exercice 2021-2022 bien décevant. Huit matches qui devraient cependant voir les Rouge et Bleu être sacrés pour la dixième fois de leur Histoire, ce qui n’est nullement négligeable. Ajoutez à cela le choc au Parc des Princes face à l’ennemi phocéen le 17 avril prochain, et vous saisissez les derniers enjeux d’une saison qui s’annonçait pourtant alléchante sur le papier. D’ailleurs, dans ce dernier sprint, la LFP a dévoilé la programmation de la 35e journée de Ligue 1 ce jour.

À cette occasion, Neymar Jr et ses coéquipiers feront face à un sacré morceau puisqu’ils se déplaceront sur la pelouse du RC Strasbourg. Une équipe pointant à une 5e place au classement et qui possède un antre difficilement prenable cette saison. Ainsi, cette confrontation aura lieu le vendredi 29 avril prochain à partir de 21h00 et sera diffusée sur Prime Video. Une journée qui sera notamment marquée par un choc entre les deux olympiques, l’OM et l’OL, le dimanche à 20h45 (Prime Video).