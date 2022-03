Hier soir, Kylian Mbappé a été en feu lors du large succès de l’Equipe de France contre l’Afrique du Sud (5-0). Double buteur et passeur décisif, l’attaquant du PSG affiche des statistiques impressionnantes depuis plusieurs mois avec les Bleus. À l’issue de la rencontre, Didier Deschamps – son sélectionneur – a encensé son joueur.

« Je vous avais dit qu’il était radieux, c’est la réalité. Il avait les jambes en feu car il aurait aimé jouer le premier (la Côte d’Ivoire, ndlr). Sa capacité à accélérer et marquer le classe parmi les joueurs hors norme, s’enflamme le sélectionneur français. Il a cette intelligence aussi de s’inscrire dans un collectif sur le terrain et en dehors. Tant mieux si l’équipe de France peut avoir un joueur comme ça. Ce n’est pas que lui, il le sait bien et il fait tout pour : ce n’est pas Kylian et les autres, c’est Kylian et le groupe. C’est important. »