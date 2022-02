À l’issue d’une prestation de haute volée à tous les niveaux, tant collectivement qu’individuellement, le PSG a remporté la première bataille face au Real Madrid ce mardi soir (1-0). Un match que Kylian Mbappé a, une énième fois, marqué de son empreinte. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur la performance exceptionnelle du seul buteur de la partie, du meilleur joueur du monde selon lui.

« Une fois encore, le meilleur joueur du monde, parce qu’il est le meilleur joueur du monde, a fait la différence sur un exploit individuel et a offert la victoire au PSG. Une victoire précieuse en vue du match retour. Mais que ce fut difficile face à un Real Madrid bien plus défensif qu’on ne le pensait et quasiment inexistant. Le PSG a longtemps buté sur un Thibaut Courtois exceptionnel. Un Thibaut Courtois qui n’a cependant pas résisté au dernier assaut signé Kylian Mbappé. De l’abnégation pour une victoire largement méritée. Comment aborder le match retour ? Mbappé a été encore une fois bluffant au micro de Canal+ en expliquant qu’il faudra certes être bon au match retour, mais qu’avant cela il y a un match contre Nantes en championnat. Quand vous avez un joueur qui manie aussi bien la technique, l’intelligence, le physique et le sang-froid…L le PSG peut toujours croire à son rêve de Ligue des Champions avec un tel joueur. »