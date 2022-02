Au terme d’un match au combien frustrant tant les Parisiens ont dominé sans trouver le chemin des filets, le PSG s’est finalement imposé sur le fil face au Real Madrid ce mardi soir en huitième de finale de Ligue des Champions grâce à une réalisation signée de l’inévitable Kylian Mbappé. Et outre son but salvateur, le numéro 7 francilien a délivré une copie exceptionnelle, lui qui s’est placé comme le véritable dynamiteur rouge et bleu. Une nouvelle prestation XXL sur laquelle est revenu Daniel Riolo sur les ondes de RMC après la partie.

« On ne doutait pas de son investissement face au Real Madrid. Qui doutait encore que ce type était complètement dingue ? Ce type est juste hors du commun. Et quand il fait ses différences, le pire, c’est que ce gars pourrait même te pousser à être critique. Tu te dis presque que ses différences sont tellement dingues, qu’il pourrait augmenter son ratio. S’il parvient à augmenter son ratio, il peut clairement marcher dans les traces de Ronaldo et Messi. »