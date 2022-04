Bitton : « Ça fait un an et demi que Pochettino ne montre pas grand chose »

Quel sera l’avenir de Mauricio Pochettino à l’issue de cette saison 2021-2022 ? Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, l’entraîneur argentin était fortement annoncé sur le départ ces dernières semaines, et notamment du côté de Manchester United. Cependant, les Red Devils ont finalement opté pour Erik ten Hag pour la saison prochaine. Ainsi, le futur de Mauricio Pochettino peut continuer de s’écrire dans la capitale française, comme il l’a rappelé récemment en conférence de presse. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur les propos du coach de 50 ans.

« Alors, c’est vrai qu’on a souvent reproché à Mauricio Pochettino de ne pas parler ou de parler pour ne pas dire grand chose. En cette fin de saison, le toujours entraîneur du PSG semble se lâcher. Hier, il nous a annoncé le plus sérieusement du monde que le pourcentage de chance qu’il reste au PSG la saison prochaine avec Kylian Mbappé était de 100% dans les deux cas. Heureusement que j’étais bien assis à ce moment-là en apprenant la nouvelle. Alors info ou intox ? On devrait y voir plus clair bientôt. Je dirais que dans ce qu’il vient de nous dire, il y a 50% de chose qui m’intéresse, c’est-à-dire le fait que Mbappé reste. Par contre que lui (Pochettino) reste… Ça fait un an et demi qu’il est là et qu’il ne montre pas grand chose. Donc, s’il part, je ne le plaindrai pas. »

Stéphane Bitton a également évoqué la fin saison du PSG. Déjà champion de France, le club parisien ne joue pas grand chose mais peut avoir pour objectif d’offrir le titre de meilleur buteur de Ligue 1 à Kylian Mbappé. « C’est vrai que cette fin de saison a du mal à nous passionner. Que reste-t-il comme enjeux ? Pas grand chose et pas grand chose à espérer de ce déplacement (à Strasbourg). On va souhaiter les trois points au Paris Saint-Germain ce soir (21h sur Prime Video). Alors peut-être soigner les statistiques de Kylian Mbappé et lui permettre de finir meilleur buteur de Ligue 1 comme en 2019, 2020 et 2021. Décidément, c’est bien lui le meilleur. »