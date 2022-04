Alors que la fin de saison approche à grand pas et que le PSG a déjà validé son titre de champion de France, le board parisien devra se pencher sur les possibles changements à prévoir au sein de l’organigramme des Rouge & Bleu. Et comme depuis de nombreuses semaines, Mauricio Pochettino – sous contrat jusqu’en 2023 – est annoncé sur le départ. Mais le technicien argentin a surpris son monde hier en conférence de presse en annonçant qu’il restera à 100% au PSG la saison prochaine avec Kylian Mbappé. « Le pourcentage de chance que je reste au PSG et Mbappé aussi ? 100% dans les deux cas. Des discussions avec les dirigeants ? Il n’y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l’avenir », a déclaré le coach argentin devant les médias ce jeudi.

Mauricio Pochettino confirme son désir de poursuivre l’aventure au PSG

Une annonce choc qui fait réagir. Et l’actuel coach des Rouge & Bleu pourrait donner plus de détails sur son avenir prochainement dans un entretien à Europe 1 Sport, qui sera diffusé en intégralité ce samedi à 20 heures. En attendant, la radio généraliste a partagé un extrait de son interview. Et Mauricio Pochettino confirme son désir de poursuivre son aventure avec le PSG. « Il me reste une année de contrat. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister. Bien sûr, il y a la direction du club qui prend toujours des décisions. Qui sont toujours respectables. Ce sont eux qui doivent décider du nouveau projet et, logiquement, moi, en tant qu’entraîneur, je donnerai mon point de vue et je participerai également en expliquant le passé, en expliquant la situation actuelle et ce que pourrait être la situation future. »