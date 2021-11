Après une dizaine de jours consacrée aux matches de sélection, le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec la réception du FC Nantes, pour le compte de la 14e journée de championnat. Si Mauricio Pochettino peut espérer les retours de certains joueurs dans son groupe (Kimpembe, Verratti, Paredes, Messi et Neymar), d’autres devraient manquer à l’appel pour ce match face aux Canaris. Dans sa chronique quotidienne sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué les nombreuses interrogations avant ce match face au FCN.

« Attention, un match peut en cacher un autre. Demain (17h sur Prime Video) il y a Nantes, mais surtout mercredi ce sera le déplacement sur le terrain de Manchester City. Donc évidemment, tout le monde a déjà un oeil du côté de l’Angleterre. Mais après une longue pause internationale et deux belles victoires des Bleus, le PSG retrouve donc le championnat de France. Avant cette 14e journée, les questions ne manquent pas. Qui sera de retour dans le groupe ? Qui sera titulaire au coup d’envoi et qui sera préservé pour mercredi pour ce fameux déplacement à City ? Et enfin, comment les sud-Américains auront récupéré et s’ils seront aptes à jouer dès demain après-midi ? Encore une fois, c’est une nouvelle équation à plusieurs inconnues pour un Mauricio Pochettino qui semble rester serein en toute circonstance. D’ailleurs, il a donné une interview très intéressante ce matin dans L’Equipe où il explique qu’il s’adapte au PSG et à ce qu’on lui demande de faire plutôt que d’avoir un plan. Une statistique rassurante pour le PSG cette saison. Avant chaque de Ligue des champions, le PSG a joué quatre matches pour quatre victoires. On peut aborder Nantes tranquillement. »