Ce samedi après-midi (17h sur Prime Video), le PSG retrouve enfin la compétition avec la réception du FC Nantes, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec dix points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, le club de la capitale voudra s’imposer afin de préparer parfaitement son déplacement à Manchester City quelques jours plus tard en Ligue des champions. De son côté, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré (10e) reste sur deux matches sans succès. Sur le site officiel du FCN, le latéral nantais, Charles Traoré, a été questionné sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu. Il espère notamment rééditer le même exploit que la saison passée au Parc des Princes (victoire 2-1).

La préparation du match

« On est des professionnels et on sait comment gérer ces situations, avec notamment, l’enchaînement des rencontres. Comme j’avais pu le dire l’an passé et c’est encore valable cette saison selon moi, on se prépare comme si on allait jouer un match de Coupe de France, en étant le Petit Poucet. Il faudra être solide mentalement et tout faire pour tirer quelque chose de positif là-bas. »

La victoire de la saison passée (2-1)

« On a évidemment envie de refaire quelque chose de grand à Paris. C’est d’ailleurs ce qui est beau dans notre sport. Il n’y a pas de science exacte et même s’il y a des équipes qui sont favorites, tout reste possible. Pourquoi pas refaire le coup de l’an dernier ! »

Un match particulier pour lui, le natif d’Aulnay-sous-Bois

« Oui, c’est toujours particulier. Tous les gens de mon quartier sont de fervents supporters du PSG, présents dans le kop parisien et ils seront là samedi. Jouer devant eux, c’est toujours une belle expérience à vivre et je compte bien donner mon maximum. »