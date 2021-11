Rothen : « Pochettino est déconnecté de la réalité »

Cette saison, le PSG domine sans partage la Ligue 1 avec un bilan de 11 victoires, 1 nul et 1 défaite. Des résultats qui permettent aux Rouge & Bleu de compter dix points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens. Mais depuis son arrivée sur le banc du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino est vivement critiqué pour son manque de qualité de jeu lors des prestations parisiennes. Une progression qui n’est pas visible lors des matches disputés cette saison, comme l’a déclaré Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme.

« Depuis une petite année qu’il est là (janvier 2021, ndlr), moi j’aurais aimé que Pochettino nous montre les grandes lignes de ce qu’il voulait mettre en place. Et même si ce n’est pas consistant et régulier sur 90 minutes comme il le dit, mais que tu vois et que t’anticipes comment il veut faire évoluer cette équipe, comment il veut récupérer le ballon et comment il veut l’utiliser. Le problème, c’est que d’un match à un autre on n’y comprend rien. Il n’est pas dans le mensonge (par rapport à ses discours) parce que je pense qu’il est honnête, mais il est déconnecté de la réalité et de ce qu’il doit demander aux joueurs. Les joueurs, tu dois les amener, même s’ils ont un grand vécu et que Messi est arrivé alors que ce n’était pas prévu. À toi de t’adapter à Lionel Messi et peut-être à Neymar. Les autres joueurs sont là pour apprendre. En privé lors de l’interview qu’il nous avait donné, Kylian Mbappé m’a dit qu’avec Pochettino on apprend des choses et qu’il est content (…) Mais pourquoi on ne les voit pas sur les matches et pourquoi ils n’arrivent pas à les mettre en forme sur le terrain. C’est quand même là qu’on juge un entraîneur et aujourd’hui, je trouve qu’on ne voit pas de marge de progression. Alors les résultats sont bons mais la dynamique n’est pas dans le bon sens. Dans son interview, (à L’Equipe), j’aurais aimé qu’il se rende compte que les résultats font preuve d’une efficacité hors pair depuis le début de l’année. Si tu es dans un moment moins efficace, je peux te dire que tu ressors de ta première partie de saison avec 4 défaites au lieu de 5 victoires lors des gros matches et ça n’aurait peut-être pas été le même discours aujourd’hui. »