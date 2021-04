Bitton : “Comment expliquer que tout le monde pense que le PSG peut terrasser le Bayern ?”

C’est une soirée à palpitations qui attend les supporters du PSG. Ce soir Paris est à Munich pour une première manche européenne face au FC Bayern. Le genre de rendez-vous où l’on espère clamer que Paris est magique ! Chroniqueur de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a planté le décor avant le choc de Champions League.

“Au début des années 80, en tribune Auteuil rouge, où j’étais abonné, on criait “Paris est magique, Susic est magique”. Alors Safet Susic a pris sa retraite depuis longtemps, mais Paris est toujours magique. Comment expliquer que ce matin tout le monde y croit du côté du PSG ? Que ce soit supporters, suiveurs, staff et joueurs. Cela alors que l’équipe a été ridiculisée par Lorient et Nantes, qu’elle n’a pas existé samedi face au principal concurrent en L1… comment expliquer que tout le monde pense que le PSG peut terrasser le Bayern ? Le Bayern, qui n’est pas n’importe qui, tenant du titre, il est invaincu depuis 19 matches en Ligue des champions. Une seule explication : Paris est magique”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Alors, première chose pour y parvenir, ne pas compromettre le match retour sans six jours. Deuxième chose, inscrire au moins un but sur la pelouse de Munich. Pochettino va faire avec ce qu’il a sous la main, plutôt Kehrer à la place de Florenzi. Au milieu de terrain, ça reste une grande incertitude. Devant, on aura trois des Fantastiques que j’ai traité de rigolos. Et je serai prêt à m’enflammer pour eux demain si cela a changé. Le PSG n’est pas à l’abri d’un succès. J’espère que ce n’est pas Choupo-Moting qui fera la différence… Il n’avait pas beaucoup marqué sous le maillot du PSG, il ne faudrait pas qu’il retrouve le chemin des filets.”