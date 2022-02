Bitton et la grande déstabilisation avant Real / PSG

Le 9 mars prochain, le PSG se présentera sur la pelouse du stade Bernabeu pour le compte du match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Forts de leur résultat 1-0 à l’aller, les hommes de Mauricio Pochettino s’avancent avec un léger avantage en poche. Et avant cette confrontation au sommet, il faudra s’attendre à des déstabilisations en tous genres, a prévenu Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Le journaliste prend les exemples de Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino pour étayer ses propos.

« Intox et rumeur ont déjà commencé et ne vont pas s’arrêter d’ici au 9 mars prochain. Au grand jeu des joueurs et des dirigeants, tout le monde va contribuer à l’entreprise de déstabilisation du camp d’en face. (…) Toujours la même question, où jouera Kylian Mbappé en 2022-2023 ? Le PSG et le Real se battent pour le Français, surenchères sur surenchères. Côté Paris, on annonce même un rapprochement certain entre le PSG et le clan du joueur sur les conseils de sa mère. Autre dossier, une nouvelle rumeur envoie Mauricio Pochettino du côté du Real Madrid, lui qui serait en tête de liste des successeurs de Carlo Ancelotti. La rumeur reste le plus vieux média du monde… »