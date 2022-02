Quel sera l’avenir de Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine ? En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le futur de l’international français est au centre des débats et devient l’enjeu majeur des dirigeants parisiens. Selon certaines sources, les Rouge & Bleu auraient pour objectif de proposer un contrat courte durée (de deux ans) au champion du Monde 2018. Et outre un salaire revu largement à la hausse, l’attaquant de 23 ans pourrait avoir plus de responsabilité et être la tête d’affiche du projet parisien. Mais Etienne Moatti ne comprend pas cette idée de vouloir tout donner à Kylian Mbappé, à l’image des penalties.

« Neymar est un magnifique et très fiable tireur de pénalty depuis toujours. Il a des statistiques extraordinaires, parmi les meilleurs du monde en la matière. Kylian Mbappé a lui aussi raté des penalties et on est bien placé en Equipe de France pour le savoir. Donc pourquoi changer maintenant. Neymar est le meilleur tireur de pénalty de l’équipe, au-dessus de Messi. Il doit rester le tireur s’il est sur le terrain, il n’y a pas de raison que ce soit Mbappé », a exposé Etienne Moatti sur le plateau de L’EDS. « Sur l’idée qu’il faut tout donner à Mbappé, je trouve ça extrêmement curieux comme idée. Dans tous les grands clubs, il y a quand même plusieurs grands joueurs et on ne peut pas gagner avec un seul joueur. Messi, il a joué avec d’autres grands joueurs au Barça et c’était des équipes exceptionnelles. Qu’est-ce que c’est que cette idée qu’il faut tout donner à Mbappé et mettre la tête sous l’eau aux deux autres pour avoir une équipe qui va devenir compétitive et surtout permettre à Mbappé de prolonger. Je trouve qu’on va trop loin dans cette idée-là et que ça devient ridicule. »