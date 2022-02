Presnel Kimpembe est aujourd’hui un joueur incontournable du PSG, lui le titi parisien. Pourtant, cette saison, on ne peut pas dire que le gaucher réalise son meilleur exercice sous la tunique de son club formateur. Bryan Gonçalves, ancien joueur du centre de formation rouge et bleu de 2013 à 2016, qui a côtoyé Presko au sein des U19 à Paris, a dit tout le bien qu’il pensait du Champion du Monde 2018 dans un entretien accordé au site officiel du PSG. L’occasion aussi pour le défenseur d’évoquer d’autres jeunes pousses de l’époque, comme Christopher Nkunku par exemple.

« Je suis tellement fier de son parcours. Rien ne lui a été donné, il s’est battu pour réussir. A mes yeux, il est le meilleur défenseur axial gauche du monde. Je suis très fier de dire que j’ai évolué au côté d’un champion du monde ! J’apprécie le footballeur, mais surtout l’homme qu’il est. Bien évidemment, il n’était pas le seul joueur très talentueux. Je pense notamment à Roli Pereira de Sa (ndlr : FC Nantes), qui était pour moi le joueur le plus impressionnant techniquement. Sans oublier Christopher Nkunku (ndlr : RB Leipzig) qui était promis à une belle carrière. Mais pour en revenir à Presnel, il a été effectivement une véritable valeur d’exemple pour moi qui n’avais pas connu le cursus normal d’un Centre de Formation. Lorsqu’il a été promu dans le groupe professionnel, j’ai pris sa succession et je me suis appliqué à suivre ses conseils. C’est toujours un réel plaisir de le voir défier les plus grands attaquants de la planète ! »