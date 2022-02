Alonzo félicite Pochettino pour son alternance des gardiens

Depuis le début de la saison, le PSG a en sa possession deux des meilleurs gardiens du monde avec Gigio Donnarumma et Keylor Navas. Et afin de ne pas établir une hiérarchie, Mauricio Pochettino a décidé de procéder à un système d’alternance entre les deux portiers. Une réussite à l’heure actuelle pour l’entraîneur des Rouge & Bleu. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien des Rouge & Bleu, Jérôme Alonzo, a tenu à féliciter Mauricio Pochettino pour cette alternance des gardiens.

« On peut reprocher tout ce qu’on veut à Mauricio (Pochettino) pour le jeu. Mais je serai catégorique sur le fait qu’on ne peut pas lui reprocher cette alternance. Il n’a pas choisi, lui, que Donnarumma vienne se mettre au milieu du tableau. Il était peinard, il avait un des meilleurs gardiens du monde qui faisait le taf plus que bien. Et déjà on se demandait en août comme il allait s’en sortir. Il s’en sort très très bien. Encore une fois, on peut lui faire mille reproches mais il a managé ça, franchement, de manière magnifique. Voilà. Je refuse qu’on fasse ce procès-là à Mauricio si un jour il devait finir par trancher, même tard dans la saison. Parce que ce qu’il a fait jusqu’ici, humainement et sportivement, avec les deux c’est très très très très bien. Et j’irai au-delà : c’est même inespéré. »

Jérôme Alonzo estime notamment qu’une hiérarchie établie dès le début aurait valu des critiques contre le coach parisien. « C’est-à-dire qu’en août, s’il avait choisi Donnarumma, tu as le camp de ceux, comme moi, qui aurait dit : c’est dégueulasse pour Keylor. Et s’il avait mis Donnarumma sur le banc on aurait entendu : il est fou ce mec, ils prennent un gardien pour 5 ans, il est champion d’Europe et il ne joue pas. Dans les deux cas il était coincé. Après si maintenant il y a en un qui craque c’est comme ça. Mais Pochettino ne pouvait pas faire autrement. C’est impossible (…) Donc il se dit : ‘Vous savez quoi ? Ils font trois matchs chacun, pour l’instant ça fonctionne, me cassez pas les c…’ Il faut quand même penser qu’il a juste à régler Messi qui n’avance pas, Neymar qui avance un match sur deux, Ramos qui a le claquage le plus long de l’histoire des claquages, les mecs partis à la CAN… Voilà. Et en plus on lui met un autre gardien et on lui reproche son alternance. À un moment il pourrait dire : ‘Mais les gars arrêtez de casser les bonbons avec ça !’. »