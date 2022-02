Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, le PSG a connu un véritable cauchemar sur la pelouse du FC Nantes. Des Nantais qui ont eu besoin d’une seule période pour faire la décision, score final 3-1. Mais ce qui cristallise les commentaires au sortir de ce match, c’est l’arbitrage médiocre réalisé par Mickael Lesage.

En effet, celui-ci a totalement raté sa partie, pénalisant les Rouge et Bleu par des décisions difficilement compréhensibles. Une prestation qui a notamment fait dégoupiller Marco Verratti au micro de Canal+. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur le cas du petit italien et sur la sanction qui risque de lui tomber dessus : « À un moment où le PSG a le plus grand besoin de sérénité en vue du 9 mars prochain et le match retour face au Real Madrid, le Conseil de l’Éthique de la Fédération Française de Football a décidé de saisir la Commission de discipline concernant les propos de Marco Verratti sur l’arbitrage après la défaite à Nantes ce samedi. Le PSG n’en a donc pas fini avec cette mauvaise soirée de samedi : son joueur risque jusqu’à cinq matches de suspension. Le PSG n’avait vraiment pas besoin de cela en ce moment (…) Le carton qu’a reçu Kylian Mbappé lui fera, pour sa part, manquer le match à Nice, le 5 mars prochain. Le match de répétition juste avant le Real Madrid. Ce n’est clairement pas idéal »