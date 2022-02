Le PSG sort d’une prestation très compliquée face au FC Nantes à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Dominés dans l’engagement et l’intensité, les Parisiens ont concédé leur second revers de la saison au sein de l’élite hexagonale (3-1).

Une rencontre qui a également été marquée par un arbitrage des plus douteux signé Mickael Lesage. Des prises de décisions contre le PSG qui ont littéralement fait sortir de leurs gonds certains Rouge et Bleu, à l’image de Marco Verratti et Leonardo : « Comment c’est possible de prendre dix cartons jaunes? On ne peut même pas parler avec l’arbitre, on ne peut rien faire. C’est le seul arbitre au monde avec qui on ne peut pas faire ça. Sur Mbappé, c’est penalty, c’est carton jaune, donc rouge. Comment c’est possible de ne pas donner un carton jaune ? Il faut prendre ses responsabilités parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres », avait lancé le numéro 6 francilien.

Des mots prononcés au sortir de cette défaite au micro de Canal+ qui pourraient bien coûter une sanction au petit italien. En effet, L’Equipe nous indique que le Conseil National de l’Éthique de la FFF a saisi la commission de discipline en ce qui concerne le natif de Pescara. En revanche, Leonardo ne sera, lui, pas inquiété.