Libre de tout contrat l’été dernier, Leo Messi a décidé de vivre sa deuxième expérience en club professionnel avec le maillot du PSG. En effet, l’attaquant de 34 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option. Si l’Argentin a déçu au début de son aventure avec les Rouge & Bleu, il retrouve une meilleure forme physique ces dernières semaines. Et dans un entretien exclusif au PSG Le Mag, le vainque de la Copa America 2021 a mis en avant le développement du PSG et sa relation avec Kylian Mbappé. Extraits choisis.

Le développement du PSG

« Le PSG est un club qui se développe depuis dix ou onze ans. Il se développe beaucoup, il y a beaucoup d’ambition et beaucoup d’envie de continuer à se développer. Il y a une grande marge de progression et il a le pouvoir de le faire. Je pense qu’aujourd’hui c’est l’un des plus grands clubs du monde et que petit à petit il va continuer à se développer encore plus et devenir plus grand. Je pense qu’aujourd’hui, il n’a rien à envier aux grands clubs historiques. »

Sa relation avec Mbappé

« Kylian, je ne le connaissais ni sur le terrain ni en dehors. Et bien petit à petit, on apprend à se connaître beaucoup mieux et surtout à se connaître sur le terrain, on continue d’apprendre à se trouver l’un l’autre. C’est très agréable d’être sur le terrain avec les meilleurs. J’ai eu la chance de le faire pendant très longtemps à Barcelone, d’avoir la chance de toujours jouer avec les meilleurs et maintenant j’ai la chance de le faire à Paris aussi. Je suis donc heureux et j’ai hâte de continuer à le faire. »