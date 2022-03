Bitton et le choix du PSG de recruter Neymar en 2017

Depuis mercredi soir et l’élimination du PSG par le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi et Neymar sont pointés du doigt. Stéphane Bitton a voulu parler du Brésilien ce mardi, mais en revenant cinq ans en arrière, lors de l’arrivée de l’attaquant à Paris.

« 2017, c’est l’année de la remontada et l’arrivée de Mbappé et Neymar. Peut-être que tout s’explique en partant de 2017. […]2017, c’est aussi la marque PSG qui s’associe à la marque Neymar. Ce sont les paroles d’Al-Khelaïfi lors de la présentation du Brésilien au Parc des Princes. Le Brésilien est bien plus grand que le Paris Saint-Germain à l’époque, même trop grand pour un club qui court toujours après une victoire en Ligue des Champions, assure le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Ce que je veux dire, je ne m’en prends pas à Neymar le joueur mais au système qui a été mis en place à partir de son arrivée. […]En 2017, les dirigeants donnent les clés du camion à un super joueur […]mais surtout à une superstar qui a le sens de la fête et qui l’assume. Neymar est tout sauf un leader, il ne l’a jamais été, tout sauf un exemple, et il ne le sera jamais. L’homme est certainement attachant mais c’est là que le PSG bascule dans l’ingérable. […]Le Qatar passe tout à Neymar, les autres s’y engouffrent, le PSG n’a plus de leader Ni sûr, ni en dehors du terrain. Ibrahimovic est parti depuis un an, Thiago Motta prépare sa sortie et Kylian Mbappé, à l’époque, est encore trop jeune.«

Stéphane Bitton qui explique que le PSG aurait bien dû casser sa tirelire à l’été 2017, mais pour un autre joueur que Neymar, Cristiano Ronaldo. « Une superstar lui aussi mais surtout un modèle de professionnalisme, un joueur encore au sommet aujourd’hui. Je reste persuadé qu’avec celui qui est actuellement le meilleur buteur de l’histoire du football, le PSG aurait déjà gagné la Ligue des Champions. C’est trop tard, il va falloir se réinventer. […]Il faut tout changer. C’est le système qui ne va pas, pas les joueurs. Pour moi, il aurait fallu garder Kylian Mbappé et Lionel Messi et dire au revoir à Neymar.«