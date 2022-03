Thiago Motta a exprimé sa tristesse après l’élimination du PSG

Le PSG s’est piteusement fait éliminer des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi par le Real Madrid après avoir concédé trois buts en 17 minutes alors qu’ils dominaient largement leur adversaire (3-1). Cette défaite n’a toujours pas été digéré par beaucoup de supporters qui sont remontés. Les anciens joueurs sont aussi tristes de cette rencontre et son scénario. C’est le cas de Thiago Motta, qui a répondu à une question à ce sujet en conférence de presse et n’a pas caché sa tristesse pour le PSG et les supporters.

« Je suis triste pour le PSG, pour la défaite mais c’est ça le football. Je suis triste parce que j’ai beaucoup d’amis, des anciens coéquipiers avec qui j’ai joué. Je connais très bien leur tristesse parce que c’est une équipe forte, une équipe qui a toujours la possibilité de lutter pour aller au bout de cette compétition. Ce n’était pas pour eux cette année, je suis triste pour eux et je suis triste aussi pour le président. Nasser al-Khelaïfi est une personne que je connais très bien et qui fait toujours le maximum, même plus pour pouvoir arriver aux objectifs pour lesquels il travaille depuis le début de la saison avec les joueurs pour lutter jusqu’à la fin et c’est normal quand tu as ce niveau de lutter jusqu’au bout, ça n’a pas été le cas cette fois-ci. Je suis triste pour eux et pour les supporters. Ils le méritent pour tout ce qu’ils essaient de faire depuis toutes ces années, mais c’est ça le football et on espère que ça sera la saison prochaine. »