Le PSG s’est relevé ce week-end après son élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Les Parisiens se sont facilement imposés sur sa pelouse face aux Girondins de Bordeaux (3-0) et comptent une avance très confortable en tête de la Ligue 1. Leo Messi a été particulièrement ciblé par les supporters parisiens en subissant les sifflets et la gronde du Parc. Pourtant, selon le journaliste Damien Degorre, l’arrivée de l’Argentin est appréciée par les dirigeants Rouge & Bleu… Principalement d’un point de vue économique.

« Au PSG, je pense qu’ils sont très contents d’avoir pris Messi. Financièrement ça a été une opération incroyable ! Ça a ramené des sponsors extraordinaires, auxquels ils ne s’attendaient pas forcément. Ça a augmenté les tarifs des sponsors qui étaient déjà présents. En terme de merchandising, ils ont réalisé en six mois ce qu’ils faisaient en un an. Donc ce n’est pas une erreur ! […] On ne peut reprocher au PSG d’avoir saisi une opportunité de marché, puisque c’est Messi lui-même qui disait qu’il voulait rester à Barcelone. C’est la faute du Barça qui n’a pas voulu ou su le garder. »